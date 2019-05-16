في بيان رسمي.. اتحاد الكرة: نرفض تغيير قواعد الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسميًا ليؤكد من خلاله احترامه للوائح المسابقات التي يديرها وللمبدأ الراسخ بمسابقة الدوري الممتاز بإنهاء البطولة على القواعد نفسها التي بدأت بها.

ووفقًا لما جاء في البيان الذي أصدره المركز الإعلامي بالاتحاد، فإن الاتحاد المصري لم يناقش ولا يفكر في أي أمر ينتهك اللوائح، خاصة فيما يتعلق بتلك المسابقة.

وشدد اتحاد الكرة عبر بيانه، أن لابد على انتهاء المسابقة وفقًا للقواعد المنصوص عليها والتي وافقت عليها جميع الأندية المشاركة بها.

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وأنهى البيان :"يأتي ذلك حفاظًا على قانونية المسابقة وقيمتها ومكانتها محليًا وإقليميًا".

وكان محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أعلن في وقت سابق عن تحرك بعض الأندية التي تواجه خطر الهبوط بتوقيع مذكرة رسمية تطالب خلالها بالغاء الهبوط.

جدير بالذكر أن ناديي النجوم والداخلية ضمنا الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية قبل جولتين من نهاية المسابقة، في المقابل ضمنت أندية طنطا وأسوان ونادي مصر الصعود للدوري الممتاز بالموسم المقبل.