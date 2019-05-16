تضاؤل فرص راموس في خوض آخر مباراة بالموسم مع الريال

باتت فرصة قائد ريال مدريد سرجيو راموس في خوض آخر مباراة بالموسم أمام ريال بيتيس الأحد المقبل، ضئيلة بعدما واصل اليوم الخميس، تدريبه المنفرد لعدم تعافيه من الإصابة.
ويغيب راموس عن الملاعب منذ الثالث من أبريل (نيسان) الماضي حيث أجبرته إصابة في الساق اليسرى على عدم المشاركة في سبع مباريات مع ريال مدريد.
وكان راموس يتطلع لخوض آخر مباراتين في الدوري أو على الأقل مواجهة ريال بيتيس في الجولة الأخيرة قبل خوض آخر مباراتين في الموسم مع منتخب إسبانيا.
وبالإضافة إلى راموس غاب عن التدريب الجماعي، ألبارو أودريوزولا للإصابة أيضاً، فيما عاد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والمدافع سرجيو ريجيلون للتدريبات بعد تعافيهما من الإصابة.
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