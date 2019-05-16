برشلونة يبدأ التحضير لمواجهة إيبار في آخر جولة

بدأ برشلونة التحضير لخوض آخر مباراة بالدوري الاسباني لكرة القدم الأحد المقبل، أمام إيبار في ملعب أوبوروا. وقاد المدرب أرنستو فالفيردي تدريب الفريق اليوم الخميس باللاعبين المتاحين من الفريق الأول وبعض لاعبي الفريق الرديف. وسيعود الفريق المتوج بلقب البطولة هذا الموسم لإجراء تدريب مغلق غداً الجمعة، قبل المباراة التي ستكون بمثابة اختبار للفريق قبل خوض نهائي كأس الملك أمام فالنسيا في 25 من الشهر الجاري في إشبيلية.

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