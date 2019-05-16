صور.. مجلس إدارة "زايد" يتسلم المرحلة الأولى من مشروع امتداد النادي

تسلم مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، المرحلة الأولى من مشروع امتداد النادي، أمس الأربعاء، والمسند إنشاؤه إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتشمل المرحلة الأولي ٦ ملاعب (كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد)، وكذلك منطقة اللاند سكيب.

جاء ذلك بحضور الكابتن فكري الهواري، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس علي بدر، المدير التنفيذي، والكابتن أحمد العطار، مدير النشاط الرياضي، ومحمد مختار، نائب رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم بركات، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة الكاتب الصحفي، هشام سلطان، ومحمد عسكر، ومحمد طلعت، وروضة رمضان.

وتقدم فكرى الهواري، رئيس مجلس إدارة نادى الشيخ زايد، بالشكر لوزير الشباب والرياضة، والجهة القائمة على تنفيذ المشروع، وكل من شارك في إنجازه، أما وقد اكتملت المرحلة الأولى للمشروع، فإن إدارة النادي تستعد لتطبيق كل الخطط التي رسمتها، وخططت لها طيلة الفترة السابقة.

وأضاف: قمنا بإعداد الخطط اللازمة للنهوض بهذا بالنادي، وعلى مراحل مدروسة بعناية، وسينتقل النادي نقلة نوعية إلى

الأمام خلال الفترة المقبلة والإدارة جادة في المضي قدما لإحياء النادي من جديد، ولن تقتصر النشاطات على الرياضة فقط بل ستكون النشاطات متعددة رياضية وثقافية واجتماعية، وسنجعل من النادي شمعة مضيئة ليست لمدينة الشيخ زايد فقط، وإنما لمصر كلها.

وأكد المهندس علي بدر، المدير التنفيذي للنادي، بأنه تم الاستلام الابتدائي للمرحلة الأولى في عملية تنفيذ مشروع امتداد نادي الشيخ زايد الرياضي، الذي تم إسناده إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي عبارة عن ٦ ملاعب ( كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد)، ومنطقة اللاند سكيب، وتكونت لجنة الاستلام من ممثلين عن الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس المشرف، والمقاول، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

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وقال بدر، إن المشروع بأكمله يتم على نفقة النادي الشخصية، حيث إن تكلفة المرحلة الأولى من

المشروع بلغت ٢٠ مليون جنيه، وأن استكمال المرحلة الأولى يشمل غرف خلع ملابس ودورات مياه، وملاعب تنس أرضي، وقامت اللجنة بتسجيل ملاحظاتها وقدمتها إلى المقاول لإجراء ما يلزم.

وأضاف أن المرحلة الثانية من امتداد النادي تشمل مبنى اجتماعي وحمام سباحة أوليمبي، بتكلفة تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية.

وأوضح، الكاتب الصحفي هشام سلطان، عضو مجلس الإدارة، أن جميع أعضاء مجلس الإدارة يعملون على قلب رجل واحد من أجل الارتقاء بالنادي، والاستمرار على الصورة الجميلة التي رسمها الفريق هذا الموسم، وتوفير سبل الراحة لجميع الفرق ولأعضاء الجمعية العمومية الذين يعمل المجلس على خدمتهم وراحتهم بعد أن منحوهم الثقة الكبيرة في قيادة سفينة نادي الشيخ زايد خلال الفترة الحالية.

ولفت أحمد العطار، مدير النشاط الرياضي، إلى أن النادي أصبح لديه أكثر من ملعب لكل نشاط، لذا تعد تلك الملاعب إضافة كبيرة للنادي، من أجل استيعاب المشتركين، ويوّفر ذلك خدمة للأعضاء، من حيث إطلاق عدد من البطولات الدولية والودية باسم نادي الشيخ زايد في عدد من الرياضات، تقام سنويا، مستفيدين من الملاعب المميزة في المقر الرئيسي والامتداد الجديد، مما تجلب رعاة ويحقق رواجا لاسم النادي وفرصة لاحتكاك فني جيد لأبنائه.