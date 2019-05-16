قال طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة أحد أندية القسم الثاني بمجموعة القاهرة، إن الشواكيش يرحب بعروض الممتاز التي تليق باللاعب إيهاب فؤاد هداف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة. وأكد حسانين لـ"الوفد" أن الفريق لا يتنازل عن الصعود للمشاركة في الدور المصري الممتاز الموسم المقبل، وأشار أن إدارة النادي تتشاور مع علاء ميهوب المدير الفني الجديد وكريم حسن شحاتة مدير الكرة بالنادي، لدعم صفوف الترسانة باللاعبين خلال الفترة القادمة. وأعلن نادي الترسانة عن قائمة اللاعبين المستغني عنهم الفترة القادمة وهم.. سيد حمدي مهاجم فريق الأهلي السابق وهارون إسماعيل وأحمد أنيس وحماده الدسوقي وحارس المرمي محمود حربي ومحمد رجب ريعو ورضا العزب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق حسانين: نوافق على عروض الممتاز بشأن اللاعب إيهاب فؤاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.