محمد معروف حكمًا لمباراة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

يدير الحكم المصري محمد معروف كلاسيكو تونس بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى والمقرر لها يوم السبت المقبل. الرابطة المحترفة الأولى والمقرر لها يوم السبت المقبل. ويتربع فريق الترجي على صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 52 نقطة بينما يحتل النجم الساحلي المركز الثاني برصيد 43 نقطة قبل 5 جولات من انتهاء البطولة.

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