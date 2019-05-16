معاذ نبيل يتأهل إلى دور الـ16 من بطولة العالم للتايكوندو

تأهل معاذ نبيل، لاعب منتخب مصر للتايكوندو، إلى دور الـ16 من بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة مانشستر بإنجلترا ضمن منافسات وزن 54 كجم.

وفاز معاذ على بطل الكويت بنتيجة 50-16

في المواجهة التي جمعتهما، اليوم الخميس، بدور الـ32 من البطولة.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 10 لاعبين (6 رجال و4

سيدات.

واللاعبون هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، ومحمد فرج (-58 كجم)، وعبدالرحمن وائل (-68 كجم)، وسيف عيسي (-74 كجم)، ومحمد أيمن، وأحمد وائل.

واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، ورضوى رضا (-57 كجم)، وهداية ملاك (-62 كجم)، وروان رفاعي (-67 كجم).