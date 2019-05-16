سعفان الصغير يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

حرص سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على توجيه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وجه سعفان رسالة للفراعنة من خلال "الوفد" قائلًا: "أنتم أبطال، استغلوا فرصة

استضافة مصر للبطولة، وفرحوا الشعب المصري، لأنه ينتظر منكم التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأشار إلى أن عواد يمثل الإسماعيلي في المنتخب الوطني، ويتمنى مشاركتة أساسيًا، وأضاف أنه

كان يتمنى انضمام محمد فوزي للمنتخب أيضًا، ولكنه يحترم رأي أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى.

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون أخيرًا، وسبق لمصر تنظيم البطولة 4 مرات فى 1959 و1974 و1986 و2006 وتوجت باللقب فى ثلاث مناسبات، وخسرت اللقب فى 1974 فقط.