حرص سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على توجيه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
وجه سعفان رسالة للفراعنة من خلال "الوفد" قائلًا: "أنتم أبطال، استغلوا فرصةاستضافة مصر للبطولة، وفرحوا الشعب المصري، لأنه ينتظر منكم التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية".
وأشار إلى أن عواد يمثل الإسماعيلي في المنتخب الوطني، ويتمنى مشاركتة أساسيًا، وأضاف أنه
تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون أخيرًا، وسبق لمصر تنظيم البطولة 4 مرات فى 1959 و1974 و1986 و2006 وتوجت باللقب فى ثلاث مناسبات، وخسرت اللقب فى 1974 فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر سعفان الصغير يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.