سعفان الصغير يكشف موقف "عواد" من المشاركة أمام الأهلي والزمالك

قال سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول كرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، إن اللاعب محمد عواد سيعود للإسماعيلية، غدًا الجمعة، وينتظم في تدريبات الفريق بداية من يوم الأحد.
أكد الصغير أن اللاعب سيبدأ المشاركة مع الدراويش في الموسم المقبل، بعد خوض التجربة الاحترافية بصفوف فريق الوحدة السعودي.
قال سعفان إنه كان يتمنى مشاركة عواد في صفوف الفريق قبل أن ينضم في المنتخب الوطني، ولكنه لا يمكن الدفع به إلا مع بداية الموسم المقبل.
وأعرب عن سعادتة بقوة المنافسة التي توجد في الموسم الجديد بين الثلاثي محمد عواد ومحمد فوزي، حارس الفريق الحالي، ومحمد مجدي،
وانضم عواد إلى صفوف الوحدة السعودى مطلع الموسم الحالى من الإسماعيلى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قبل أن يختتم مشواره مع الفريق السعودى ويعود لناديه، ويمتد عقد عواد مع الدراويش حتى يونيو 2021 المقبل.
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