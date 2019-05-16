اتحاد كرة القدم يرفض تغيير قواعد الدوري

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه للوائح المسابقات التي يديرها، وللمبدأ الراسخ بإنهاء مسابقة الدوري الممتاز على القواعد نفسها التي بدأت بها.

وعلى ذلك فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يناقش ولا يفكر في أي أمر ينتهك هذه اللوائح، خاصة فيما يتعلق

بتلك المسابقة التي لا بد أن تنتهي، وفق القواعد المنصوص عليها التي وافقت عليها جميع الأندية المشاركة بها.

يأتي ذلك حفاظا على قانونية المسابقة وقيمتها ومكانتها محليا وإقليميا.