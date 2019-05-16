شاهد أول 4 دقائق غير مذاعة من مباراة الأهلي والزمالك 1/6 فى الذكرى الـ17

تحل اليوم الذكرى السابعة عشرة لمباراة الأهلي والزمالك التاريخية، التي حقق فيها الشياطين الحمر الفوز بستة أهداف مقابل هدف في الدوري المصري،

والتى أقيمت المباراة بتاريخ 16 مايو 2002، وتعد ذكرى تاريخية لعشاق القلعة الحمراء.

الجدير بالذكر أن المباراة بدأت إذاعتها بعد مرور 4 دقائق من بدايتها، وقبل تسجيل الهدف الأول للأهلى بثوانى، ويقدم لكم "بوابة الوفد" فيديو يحمل الدقائق الغير مذاعة من بداية المباراة الشهيرة.

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شاهد الفيديو..