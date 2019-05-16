تحل اليوم الذكرى السابعة عشرة لمباراة الأهلي والزمالك التاريخية، التي حقق فيها الشياطين الحمر الفوز بستة أهداف مقابل هدف في الدوري المصري،والتى أقيمت المباراة بتاريخ 16 مايو 2002، وتعد ذكرى تاريخية لعشاق القلعة الحمراء.
الجدير بالذكر أن المباراة بدأت إذاعتها بعد مرور 4 دقائق من بدايتها، وقبل تسجيل الهدف الأول للأهلى بثوانى، ويقدم لكم "بوابة الوفد" فيديو يحمل الدقائق الغير مذاعة من بداية المباراة الشهيرة.
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أول 4 دقائق غير مذاعة من مباراة الأهلي والزمالك 1/6 فى الذكرى الـ17 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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