اتحاد الكرة يبحث تغليظ العقوبات على حسام حسن

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، تغليظ العقوبات الموقعة على حسام حسن، مدرب سموحة، عقب مباراةفريقه أمام الأهلي بالدوري.
طالب عدد من مسئولي الاتحاد بعدم الاكتفاء بغرامة الـ20
ألف جنيه الموقعة على حسام حسن من جانب لجنة المسابقات، خصوصًا بعدما ظهرت عبر الشاشات بعض التصرفات غير اللائقة من مدرب سموحة عقب هدف الأهلي.
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