اونلاين | رابط الأسطورة AlNassr WoN مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر Hamdallah تابع لايف ماتش النصر الآن يلا شوت AlNassr MaTcH

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النصر والباطن بث مباشر , الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 الجولة الثلاثون والاخيرة , في اطار الاسبوع الختامي من الدوري السعودي الممتاز سنكون علي موعد اليوم مع مباراة ستجمع بين النصر والباطن في لقاء سيقام علي ملعب الامير فيصل بن فهد ملعب الملز معقل فريق النصر.

ذهاب الجولة السادسة بين الفريقين قد انتهت المباراة بفوز النصر السهل خارج الديار وعلي ملعب الباطن بهدفين نظيفين وستكون مباراة اليوم الاخيرة في الدوري السعودي ستكون مباراة هامة وبارزة لفريق النصر الساعي لتحقيق لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

مباراة النصر اليوم بث مباشر

بطاقة مباراة النصر اليوم.

الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019

الدور الثاني

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الجولة الثلاثون

ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)

موعد المباراة.

الخميس 16 مايو 2019

الساعة التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة.

قنوات السعودية الرياضية