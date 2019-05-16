اونلاين | رابط Kora Live مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر (تغطية مباشرة) رابط مباراة الهلال KSA تابع الهلال لايف dawriplusksa

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الهلال والشباب بث مباشر
مباراة الدور الاول بين الفريقين كانت لحساب الجولة السادسة من المسابقة وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف نظيف في مباراة سيطر فيها فريق الهلال علي احداثها ونجح في خطف الانتصار وفي انتظار الهلال موقعة هامة امام العين في ختام مبارياته في دور المجموعات من دوري ابطال اسيا.
الهلال والشباب بث مباشر
بطاقة مباراة الهلال اليوم.
الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019
الدور الثاني
الجولة الثلاثون والاخيرة
ملعب جامعة الملك سعود
موعد اللقاء.
الخميس 16 مايو 2019
الساعة الثامنة الا ربع مساءا بتوقيت مصر