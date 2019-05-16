اونلاين | رابط Kora Live مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر (تغطية مباشرة) رابط مباراة الهلال KSA تابع الهلال لايف dawriplusksa

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مشاهدة الهلال والشباب بث مباشر , دوري كأس الامير محمد بن سلمان 2018-2019 الاسبوع الاخير المرحلة الثلاثون , في ختام مباريات الدوري السعودي سنكون علي موعد مع قمة حقيقية تلك التي ستجمع بين فريق الرياض ومباراة الهلال والشباب في لقاء سيقام علي ملعب جامعة الملك سعود معقل فريق الهلال.

الهلال والشباب بث مباشر

مباراة الدور الاول بين الفريقين كانت لحساب الجولة السادسة من المسابقة وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف نظيف في مباراة سيطر فيها فريق الهلال علي احداثها ونجح في خطف الانتصار وفي انتظار الهلال موقعة هامة امام العين في ختام مبارياته في دور المجموعات من دوري ابطال اسيا.

الهلال والشباب بث مباشر

بطاقة مباراة الهلال اليوم.

الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019

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الدور الثاني

الجولة الثلاثون والاخيرة

ملعب جامعة الملك سعود

موعد اللقاء.

الخميس 16 مايو 2019

الساعة الثامنة الا ربع مساءا بتوقيت مصر