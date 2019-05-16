اونلاين | WATCH LIVE DAWRI PLUS Al Nassr VS Al-Batin دوري كأس الامير محمد بن سلمان

فاز كل فريق مرتين في اللقاءات الخمسة بين النصر والباطن في دوري المحترفين السعودي (ت 1) – انتهى لقاء الذهاب بفوز النصر بنتيجة 2-0.

WATCH LIVE DAWRI PLUS Al Nassr VS Al-Batin دوري كأس الامير محمد بن سلمان

يتواجه النصر والباطن اليوم الخميس في الجولة الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الأمير فيصل بن فهد. النصر يتصدر ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة متفوقًا بنقطة وحيدة على الهلال الوصيف والفوز يعني التتويج باللقب، أما الباطن فيحل في المركز قبل الأخير بـ25 نقطة وتأكد هبوطه رسميًا، وفيما يلي نستعرض أبرز أرقام المواجهة :