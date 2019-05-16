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اونلاين | WATCH LIVE DAWRI PLUS Al Nassr VS Al-Batin دوري كأس الامير محمد بن سلمان

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر WATCH LIVE DAWRI PLUS Al Nassr VS Al-Batin دوري كأس الامير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

WATCH LIVE DAWRI PLUS  Al Nassr VS  Al-Batin دوري كأس الامير محمد بن سلمان 

فاز كل فريق مرتين في اللقاءات الخمسة بين النصر والباطن في دوري المحترفين السعودي (ت 1) – انتهى لقاء الذهاب بفوز النصر بنتيجة 2-0.

WATCH LIVE DAWRI PLUS  Al Nassr VS  Al-Batin دوري كأس الامير محمد بن سلمان 

يتواجه النصر والباطن اليوم الخميس في الجولة الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الأمير فيصل بن فهد. النصر يتصدر ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة متفوقًا بنقطة وحيدة على الهلال الوصيف والفوز يعني التتويج باللقب، أما الباطن فيحل في المركز قبل الأخير بـ25 نقطة وتأكد هبوطه رسميًا، وفيما يلي نستعرض أبرز أرقام المواجهة :

WATCH LIVE DAWRI PLUS  Al Nassr VS  Al-Batin دوري كأس الامير محمد بن سلمان الفوز سيضمن للنصر لقبه الثالث في دوري المحترفين السعودي، بعد حصاده اللقب في كل من 2013/2014 و2014/2015.

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