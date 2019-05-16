اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر Saudi Professional League كورة لايف رابط مباراة النصر اليوم alnassr today

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يلا شوت حصري نقل مباشر مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر اليوم تقام مساء يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 في الدوري السعودي، يستضيف نادي النصر السعودي نظيرة الباطن وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من عمر مسابقة الدوري السعودي، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وجدير أن مباراة الذهاب شهدت فوز نادي النصر بنتيجة هدفين دون رد علي نادي الباطن وكانت المباراة علي ملعب نادي الباطن ، ويأمل النصر في تحقيق الفوز في مباراة االباطن من أجل الإبتعاد عن أقرب منافسية رابط بث مباشر مباراة النصر والباطن الاسطورة.

مشاهدة مباراة النصر والباطن مباشر اون لاين بدون تقطيع جوال، يدخل النصر السعودي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد أن حقق الفوز في أخر لقائين في، حيث فاز علي نادي الوصل الإماراتي في دوري أبطال اسيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد وحقق الفوز ما مرتفعة بعد أن حقق الفوز علي نادي الإتفاق في الدوري وقبل ذلك حقق الفوز علي نادي العين في دوري أبطال آسيا بنتيجة هدفين دون رد، وجدير أن النصر يتصدر الدوري برصيد 68 نقطة وخلفة نادي الهلال السعودي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

بطاقة مباراة النصر Vs الباطن

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