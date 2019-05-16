اونلاين | رابط KSA HD مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم الخميس 16-05-2019 الدوري السعودي يلا شوت رابط (الهلال والشباب)

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يلا شوت حصري نقل مباشر مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم تقام مساء يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 في الدوري السعودي، يستضيف نادي الهلال السعودي نظيرة الشباب وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من عمر مسابقة الدوري السعودي، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود، وجدير أن مباراة الذهاب شهدت فوز نادي الهلال بنتيجة هدف وحيد دون رد، ويأمل الهلال تحقيق الفوز في مباراة الإياب التي سوف تجمعهم اليوم رابط بث مباشر الهلال ضد الشاباب.

مشاهدة مباراة الهلال والشباب مباشر اون لاين بدون تقطيع جوال، يدخل الهلال السعودي المباراة بروح معنوية نوعا ما مرتفعة بعد أن حقق الفوز علي نادي الإتفاق في الدوري وقبل ذلك حقق الفوز علي نادي العين في دوري أبطال آسيا بنتيجة هدفين دون رد، وجدير أن الهلال السعودي يحتل المركز الثاني برصيد 67 نقطة خلف نادي النصر المتصدر بنقطة واحدة،وجدير أن الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

بطاقة مباراة الهلال Vs الشباب

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