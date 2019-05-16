اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة KSA HD تابع لايف مباراة النصر AlNassr live

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر بتاريخ 16-05-2019 الدوري السعودي، ينهي فريق النصر استعداداته الأخيرة لمواجهة فريق الباطن في مباراة جديدة تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري السعودي، وسوف تقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد.ويأمل فريق الباطن أن يحقق الفوز دون سواه، وأن يخرج بنتيجة إيجابية تعوضه الخسارة المريرة التي تلقاها خلال مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي والتي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل لا شئ للباطن.أما عن فريق النصر فقد أكد المدير الفني للفريق أن فريقه قد أنهى مرانه الأخيرة استعداداً لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الباطن، مؤكداً أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية والاقتراب من الفوز بلقب البطولة.

النصر Vs الباطن.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 30).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) .

المعلقين : فهد العتيبي (KSA) + عيسى الحربين (Dawri) .

نتيجة مباراة الذهاب : الباطن (0-2) النصر.

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت لبنان .