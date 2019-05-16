اونلاين | تابع لايف Alhilal NoW مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر 16-05-2019 الدوري السعودي رابط مباراة الهلال Saudi League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابع لايف Alhilal NoW مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر 16-05-2019 الدوري السعودي رابط مباراة الهلال Saudi League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر بتاريخ 16-05-2019 الدوري السعودي، يلتقي فريق الهلال بفريق الشباب في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري السعودي، وسوف تقام المباراة على استاد جامعة الملك سعود،ويأمل فريق الشباب أن يعوض الخسارة التي تلقاها خلال مباراة الذهاب، والتي انتهت بفوز فريق الهلال بهدف دون مقابل، فيما أكد المدير الفني لفريق الشباب أن فريقه يسعى أن يحقق الفوز دون سواه وأن يحقق نتيجة إيجابية أمام الهلال، فيما يسعى الهلال أن يستكمل الفوز الذي حققه خلال مباراة الذهاب وأشار المدرب الفني للفريق أنه فريقه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشباب تمكنه من المنافسة على لقب البطولة لهذا الموسم.

الهلال Vs الشباب.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 30).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 2 .

الملعب : استاد جامعة الملك سعود .

المعلق : لم يحدد بعد .

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نتيجة مباراة الذهاب : الشباب (0-1) الهلال.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت سوريا .