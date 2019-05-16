رياضة | يعادل كأس العالم.. تعرف على قيمة كأس الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يعادل كأس العالم.. تعرف على قيمة كأس الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة عكاظ السعودية أن القيمة المالية لكأس الأمير محمد بن سلمان لبطولة الدوري السعودي للمحترفين بلغت 60 مليون ريال سعودي ، بما يعادل 15 مليون دولار، وهي نفس قيمة كأس العالم وفقا لما أوردته الصحيفة .

وأكدت الصحيفة أن الكأس تم تصنيعه من قبل كبار الشركات العالمية في مجال تصنيع الذهب والمجوهرات في إسبانيا والبرتغال ، ويعد من الذهب الخالص عيار 18.

ويستعد فريقي الهلال والنصر لخوض مواجهات الجولة الأخيرة مساء اليوم لإحراز اللقب والظفر بالكأس ، حيث يحتل الهلال مركز الوصافة برصيد 66 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن العالمي المتصدر برصيد 67 نقطة .