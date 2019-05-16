رياضة | مدرب اتحاد جدة يطلب عودة الأنصاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب اتحاد جدة يطلب عودة الأنصاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم أن سييرا المدير الفني لنادي اتحاد جدة طلب من الإدارة عودة فهد الأنصاري لقيادة خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" فإن سييرا طلب عودة الأنصاري بدلا من ماثيو جيرمان مدافع الفريق والذي يرتبط بعقد مع العميد حتى نهاية موسم 2020.

وذكرت الصحيفة أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أن إدارة العميد توصلت لاتفاق مع اللاعب من أجل العودة في بداية الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن فهد الأنصاري قد وقع لنادي الفيصلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قبل أن تتحدث معه إدارة الاتحاد.