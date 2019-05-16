رياضة | سباق رئاسة الهلال يضم 3 أمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سباق رئاسة الهلال يضم 3 أمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتغل سباق رئاسة نادي الهلال السعودي قبل إقامة الانتخابات المقبلة بعد نهاية الموسم بعد رحيل عبدالله الجربوع الرئيس الحالي للزعيم والمكلف من الهيئة العامة للرياضة.

وكشفت صحيفة الجزيرة أن هناك 3‪ أمراء سيتنافسون على مقعد رئاسة نادي العاصمة بعد رحيل الإدارة الحالية.

Advertisements

وقالت الصحيفة أن ألامراء عبدالرحمن بن مساعد، نواف بن سعد، سعود بن تركي هم المرشحون الأبرز على منصب الرئاسة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأمير نواف بن سعد هو الأقرب للفوز برئاسة الهلال بعد الإجتماع الذي عقدته هيئة أعضاء الشرف بالنادي واتخاذهم القرار بالدعم الكامل لنواف بن سعد.

وغرد الإعلامي عبدالكريم الجاسر عبر موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات " تويتر" في إشارة إلى اقتراب الأمير بن سعد قائلا : ملامح رسم مستقبل الهلال بدأت وفي مراحلها الاخيرة.. أخبار مفرحة للزعماء بعد عودة القرار الهلالي لرجالاته، واختيار أحد الرؤساء المطلوبين جماهيريا، وتوفير الدعم الكبير له... وضمان عودة النادي لدوره القيادي والريادي المعتاد في رياضة الوطن وبإذن الله أيامكم مليئة بالافراح (والسعد).