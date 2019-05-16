رياضة | إنتر ميلان يجدد عقد سكرينيار حتى 2023

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يجدد عقد سكرينيار حتى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي انتر ميلان الإيطالي، تمديد عقد مدافعه السلوفاكي ميلان سكرينيار حتى يونيو 2023.

وقال انتر ميلان في بيانه الرسمي اليوم الخميس إنه توصل للاتفاق مع سكرينيار للاستمرار مع الفريق حتى حلول يونيو 2023.

وتابع الموقع أن سكرينيار يقدم مستويات رائعة مع الفريق منذ قدومه من سامبدوريا في صيف 2017 الذي جعله من أفضل المدافعين في الكالتشيو.

سيحصل سكرينيار على 3 ملايين يورو سنويا بزياة الضعف عن راتبه الحالي مع انتر ميلان.