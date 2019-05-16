رياضة | تعرف على تاريخ مواجهات النصر والباطن قبل موقعة الحسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تاريخ مواجهات النصر والباطن قبل موقعة الحسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق النصر السعودي لخوض مباراة هامة للغاية أمام فريق الباطن ضمن مواجهات الجولة الختامية لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويشهد تاريخ المواجهات بين النصر والباطن على خمسة مواجهات دارت بين الفريقين ، حقق النصر الفوز في مواجهتين وأيضا حقق الباطن الفوز في مواجهتين ، بينما حسم التعادل مباراة وحيدة بين الفريقين .

ويستعد فريق النصر لخوض مباراة الحسم أمام فريق الباطن على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم الخميس ، ويحتاج فيها النصر إلى انتزاع الثلاث نقاط ليتوج رسميا باللقب ، بينما ضمن فريق الباطن الهبوط رسميا .