رياضة | رئيس الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى رئيس نادي الزمالك مكالمة هاتفية مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات الماضية للحديث عن موقف باقي المؤجلات للفريق في بطولة الدوري.

رئيس الزمالك أكد لأبو ريدة بشكل صريح أنه لن يلعب مباراة القمة أمام الأهلي قبل بطولة أمم افريقيا 2019 حتى ولو وصل به الأمر للانسحاب من بطولة الدوري.

وشدد رئيس الزمالك على أبو ريدة أن الزمالك ملتزم بجدول ترتيب البطولة كما تم وضعه من قبل وعدم إجراء أية تغييرات نهائيًا.

ويلاقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.