رياضة | بعد 17 عامًا.. أين نجوم الأهلي والزمالك أبطال موقعة الـ "6/1"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 17 عامًا.. أين نجوم الأهلي والزمالك أبطال موقعة الـ "6/1"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل اليوم، الثلاثاء، الذكري السابعة عشر للفوز التاريخي للأهلي علي غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة "6/1" في لقاء "القمة" الذي جمع الفريقين في الجولة الـ22 للدوري المصري الممتاز في 16 مايو عام 2002.

وشهدت تلك القمة التاريخية بين "القطبين" الأهلي والزمالك علي وجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية في صفوف الفريقين علي رأسهم "التوأم" حسام وإبراهيم حسن في الزمالك وخالد بيبو وأحمد بلال وهادي خشبة في الأهلي، وبالتأكيد يهم عشاق كرة القدم المصرية حاليًا أن يعرفوا أين هؤلاء النجوم بعد مرور 17 عامًا على تلك المباراة الشهيرة؟:-

- تشكيل الأهلي:

• عصام الحضري: يلعب ضمن صفوف فريق النجوم حاليًا

• وائل جمعة: يعمل محللًا رياضيًا في قنوات "بي إن سبورتس"

• شادي محمد: عمل لفترة في مجال الإعلام الرياضي وفي قناة الأهلي لكنه متوقف حاليًا

• إبراهيم سعيد: عمل في مجال التدريب، وكذلك مجال الإعلام والتحليل الرياضي، ويشارك في بعض البرامج التليفزيونية و بعض الأعمال الفنية.

• سيد عبد الحفيظ: مدير الكرة الحالي بالنادي الأهلي

• هادي خشبة: نائب رئيس نادي بيراميدز وعضو لجنة الكرة، وأيضا المشرف العام على الرياضة في النادي.

• خالد بيبو: يعمل محللًا فنيًا بالقنوات الفضائية

• رضا شحاتة: مدرب مساعد ضمن الجهاز الفني لفريق الجونة.

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• جيلبرتو: يشغل منصب إداري في أحد الأندية الأنجولية

• أحمد بلال: يعمل في المشروعات الخاصة بالإضافة لعمله في المجال الإعلامي

- تشكيل الزمالك:

• محمد عبد المنصف: حارس مرمي فريق وادي دجلة حاليًا

• بشير التابعي: اختفي عن الأضواء ويتفرغ لإدارة أعماله الخاصة

• حسام حسن: يعمل مديرًا فنيًا لفريق سموحة حاليًا

• إبراهيم حسن: مدير الكرة بنادي سموحة السكندري

• طارق السيد: عمل في مجال التدريب فترة كما عمل بالمجال الإعلامي ويدير حاليًا بعض المشروعات الخاصة.

• محمد أبو العلا: يعمل محللًا بالقنوات الفضائية.

• رضا سيكا: عمل في مجال التدريب وآخر الأندية التي تولي تدريبها فريق التل الكبير

• محمد عبد الواحد: مدربًا ضمن الجهاز الفني لفريق وادي دجلة مع اليوناني تاكيس جونيس.

• جمال حمزة: يدير بعض الأعمال الخاصة ويعمل في مجال التحليل الرياضي عبر الفضائيات

• حازم إمام: عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة ويعمل محللًا للمباريات عبر القنوات الفضائية