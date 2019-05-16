رياضة | تفوق ساحق للهلال.. تعرف على تاريخ مواجهات الشباب والهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفوق ساحق للهلال.. تعرف على تاريخ مواجهات الشباب والهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مباراة هامة للغاية أمام فريق الشباب ضمن مواجهات الجولة الختامية لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويدخل نادي الهلال المباراة التي تقام مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود وهو يحمل تاريخ ساحق فى مواجهات الفريقين ، حيث خاض الفريقين منقبل 21 لقاء فاز الهلال في 12 منها ، بينما فاز الشباب في أربعة مباريات فقط وتعادل الفريقين في خمسة مواجهات .

وتعتبر المباراة حاسمة للفريقين حيث يحتل الهلال مركز الوصافة برصيد 66 نقطة ، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق النصر المتصدر ، كما يحتل فريق الشباب المركز الثالث برصيد 54 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 53 نقطة .