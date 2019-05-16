رياضة | قرار نهائي.. الزمالك يتمسك بحضور 60 ألف متفرج في نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار نهائي.. الزمالك يتمسك بحضور 60 ألف متفرج في نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر رئيس نادي الزمالك على طبع 60 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي يوم 26 من الشهر الجاري.

وكانت الجهات الأمنية قد قررت حضور 30 ألف متفرج فقط وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك.

ويرغب رئيس الزمالك في زيادة عدد الجماهير وتقديم الدعم والمساندة للاعبين في لقاء الكونفدرالية للتتويج بالبطولة واستقر على طبع 60 ألف تذكرة.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الأحد المقبل في المغرب.