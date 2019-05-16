رياضة | اتحاد الكرة يرد على "إلغاء الهبوط" ببيان ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يرد على "إلغاء الهبوط" ببيان ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، بيانا رسميا، للرد على مطالب عدد من الأندية بإلغاء الهبوط.

وتجهز أندية الإنتاج الحربى والنجوم والاتحاد السكندرى وبتروجت وانبى وسموحة مذكرة لتقديمها لاتحاد الكرة لإلغاء الهبوط. وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي: Advertisements

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه للوائح المسابقات التي يديرها وللمبدأ الراسخ بإنهاء مسابقة الدوري الممتاز على القواعد نفسها التي بدأت بها.

وعلى ذلك فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يناقش ولا يفكر في أي أمر ينتهك هذه اللوائح ، خاصة فيما يتعلق بتلك المسابقة التي لا بد أن تنتهي وفق القواعد المنصوص عليها والتي وافقت عليها جميع الأندية المشاركة بها.

يأتي ذلك حفاظا على قانونية المسابقة وقيمتها ومكانتها محليا وإقليميا.