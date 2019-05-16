رياضة | خطة الزمالك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة الزمالك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في خط المفاوضات مع التوجولي كودجو مهاجم فريق نهضة برمان المغربي لضمه إلى الفريق في الموسم المقبل.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على مشاهدة بعض المباريات للاعب وأثنى على مستواه لكنه فضل تأجيل الحسم لحين رؤية اللاعب داخل المستطيل الأخضر في نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين بعدها بأسبوع.

وسبق ودخل الأهلي في خط المفاوضات مع كودجو في الفترة الماضية وإرسال وفد إلى المغرب لحسم الصفقة في الوقت الذي يترقب فيه مسئولي الزمالك القرار النهائي لجروس.