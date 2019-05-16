رياضة | جيريرو يزين قائمة بيرو لكوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيريرو يزين قائمة بيرو لكوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الاختيار على المهاجم باولو جيريرو، ضمن القائمة الأولية لمنتخب بيرو لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعدما أكمل فترة إيقافه 14 شهرا، بسبب تعاطي المنشطات.

وكشف ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو، مساء أمس الأربعاء، عن الـ40 لاعبا الذين اختارهم ليشكلوا القائمة الأولية للبطولة، التي تبدأ يوم 14 حزيران/يونيو، وتنتهي في 7 تموز/يوليو، بالبرازيل.

وضمت القائمة جيريرو (35 عاما)، الذي يلعب حاليا مع إنترناسيونال بورتو أليجري البرازيلي.

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وجاءت عينة اختبار جيريرو إيجابية، للمادة المنشطة المحظورة "بنزويلكوجين"، التي توجد في الكوكايين، وذلك عقب مباراة في تصفيات كأس العالم أمام الأرجنتين، في تشرين أول/أكتوبر 2017.

لكن تم إيقاف عقوبته، ليتمكن من اللعب في كأس العالم 2018.

وبات من حق جيريرو أن يلعب مرة أخرى، منذ الشهر الماضي.

ويلعب منتخب بيرو في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، حيث يواجه منتخبات البرازيل وفنزويلا وبوليفيا.