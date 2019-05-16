رياضة | سامي الجابر يتهكم على بطولات النصر والاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي الجابر يتهكم على بطولات النصر والاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر سامي الجابر الأسطورة الكروية ورئيس الهلال السابق من عدد البطولات الحاصل عليها ناديي الاتحاد والنصر.

ونشر الجابر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات"تويتر" : اليوم يعلن اسم الفريق الحاصل على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأضاف : الهلال لا يكفيه الفوز بل ينتظر تعثر النصر أمام الباطن ليحقق لقبه رقم 1‪6‪، النصر فوزه يعني كسر تعادله مع الاتحاد ب8 ألقاب وسيصل بمجموع ألقابه هو والاتحاد معا رقم الزعيم القياسي 15 لقبا".

وتقام مباريات حسم اللقب مساء اليوم بين النصر والباطن والذي يكفيه الفوز للتتويج، بينما يواجه الهلال الشباب منتظرا تعثر النصر.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 6‪7‪ نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.