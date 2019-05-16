رياضة | مفاجأة مدوية في ترتيب الدوري الإنجليزي حال تطبيق "الفار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية في ترتيب الدوري الإنجليزي حال تطبيق "الفار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر تقرير صحفي صادر من العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل حول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في حالة تم تطبيق قاعدة الحكم الفيديو المساعد " VAR " خلال الموسم 2018 / 2019.

وأشار التقرير إلى أن البطل مانشستر سيتي كان سيصبح ترتيبه الأول برصيد 100 نقطة في حالة تم إحتساب الأهداف بواسطة تقنية الفيديو.

في المقابل سيتغير ترتيب البلوز تشيلسي من المركز الثالث وصعد مركز وأصبح وصيفاً برصيد 81 نقطة فيما كانت المفاجأة الكبرى بوجود وست هام يونايتد في المركز الثالث برصيد 77 نقطة.

واحتل الريدز فريق نادي ليفربول المركز الرابع برصيد 75 نقطة ليفقد الفريق سبعة عشر نقطة كاملة وإحتل واتفورد المركز الخامس برصيد 70 نقطة.

ولعل من أبرز المفاجأت التي شهدها الترتيب إحتلال توتنهام هوتسبيرز المركز الأخير برصيد 31 نقطة فقط من إجمالي عدد النقاط المتاحة له في ملعبه وخارجه.

وسيكون الترتيب النهائي على النحو التالي :-

1. مانشستر سيتي 100 نقطة.

2. تشيلسي 81 نقطة.

3. وست هام يونايتد 77 نقطة.

4. ليفربول 75 نقطة.

5. واتفورد 70 نقطة.

6. أرسنال 63 نقطة.

7. بيرنلي 54 نقطة.

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8. مانشستر يونايتد 49 نقطة.

9. ليستر سيتي 47 نقطة.

10. نيوكاسل يونايتد 44 نقطة.

11. كريستال بالاس 44 نقطة.

12. بورنموث 44 نقطة.

13. إيفرتون 42 نقطة.

14. وولفرهامبتون 41 نقطة.

15. برايتون 40 نقطة.

16. هيدرسفيلد تاون 37 نقطة.

17. ساوثهامبتون 36 نقطة.

18. فولهام 33 نقطة.

19. كارديف سيتي 33 نقطة.

20. توتنهام هوتسبيرز 31 نقطة.