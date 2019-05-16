كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من صديقته جورجينا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم البرتغالى كرستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لدخول “القفص الذهبي” بالزواج من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، بعد طلبه رسميا الزواج منها.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “ميرور” فقد تقدم مهاجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، بطلب الزواج من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز التي وافقت على طلب اللاعب.

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قائد منتخب البرتغال البالغ من العمر 34 عاما، ظهر مع جورجينا صاحبة الـ 25 عاما، واضعين حول إصبعيهما خاتمين من نوع واحد، من صنع الشركة الفرنسية “Cariter”.. بعدما ارتبطا بعلاقة عاطفية منذ يونيو 2016، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم “آلانا مارتينا”.

كريستيانو رونالدو، لديه ايضا ابنه الأكبر كريستيانو جونيور، حيث يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وتوأمان عمرهما 17 شهرا هما إيفا وماتيو.

يشار إلى أن جورجينا كانت قد صرحت من قبل بأنها وقعت في غرام رونالدو من النظرة الأولى، عندما التقته في يونيو 2016 للمرة الأولى أثناء عملها في محل راق للملابس بمدينة مدريد.