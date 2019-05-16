- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
زار النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصنع كسوة الكعبة المشرفة في المملكة العربية السعودية.
الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة في السعودية، كان قد التقى بول بوجبا نجم المنتخب الفرنسي، وزميله في منتخب “الديوك” اللاعب كورت زوما، المحترف في فريق إيفرتون الإنجليزي.
حساب وزارة الحج والعمرة، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” كان قد نشر مجموعة من الصور من الاستقبال وزيارة اللاعبان لمصنع كسوة الكعبة المشرفة في المملكة، حيث أشادا بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.
بوجبا يستعد عقب العودة من السعودية لقيادة المنتخب الفرنسي في تصفيات أمم أوروبا 2020، في المباريات التي ستقام بداية شهر يونيو المقبل.. وتشير تقارير صحفية إلى اقتراب بوجبا من الرحيل عن “الشياطين الحمر” في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
يشار إلى أن بول بوجبا دائما ما ينشر صورا له خلال تأديته مناسك العمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا يزور مصنع كسوة الكعبة المشرفة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.