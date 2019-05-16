اللاعب الروسي ألكسندر كوكورين يتوج بميدالية الدوري في السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد ألكسندر مدفيديف، رئيس نادي زينيت بطرسبورغ المتوج بلقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، أنه يعتزم تسليم ميدالية التتويج لمهاجم الفريق ألكسندر كوكورين، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن.

ألكسندر مدفيديف قال في تصريحات صحفية: كيف سنتعامل مع ميدالية كوكورين؟ هل سنسلمها لأفراد عائلته؟.. وما الهدف من تسليم الميدالية لأقارب اللاعب.. أعتقد أن الميدالية يجب أن تسلم للاعب شخصيا بعد مغادرته أسوار السجن”.

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كوكورين يقضي عقوبة سجن ومدتها سنة ونصف، على خلفية اعتدائه هو وزميله السابق في منتخب روسيا بافل ماماييف، في أكتوبر الماضي وفي ليلة واحدة على رجلين، أحدهما مسئول في وزارة الصناعة والتجارة، والثاني يعمل سائقا لدى مقدمة أحد البرامج الشهيرة على القناة الروسية الأولى.

المحكمة كانت قد وجهت لكوكورين وزميله تهمة الشغب والضرب وتعمد إلحاق الضرر البدني الخفيف بالآخرين.

يذكر أن فريق زينيت ضمن مبكرا التتويج بلقب الدوري الروسي، إذ يتصدر الترتيب برصيد 61 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه لوكوموتيف موسكو، وتتبقى جولتان فقط على نهاية المسابقة.