انت الان تتابع هاشتاج «إفريقيا يا زمالك» يشعل مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية من أجل فرحة الجماهير التي تنتظر التتويج بالبطولة وحصد المزيد من الألقاب

تحرير:أحمد ثروت ١٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

جماهير الزمالك

انتشر هاشتاج #إفريقيا_يا_زمالك، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر)، وذلك من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، أمام فريق نهضة بركان المغربي، في اللقاء المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب البلدي بالمغرب، وذلك في إطار ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وحث اللاعبين بأهمية البطولة بالنسبة للجماهير البيضاء التي تعيش على أمل التتويج بالبطولة، ثم التتويج ببطولة الدوري العام.

يذكر أن الزمالك تأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق النجم الساحلي، بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا. دائماً عهدتمونا مناصرين، داعمين في الصعب قبل السهل وفي العسر قبل اليسر وليس لنا إلا هدف هو رفعة النادي العتيق صاحب التاريخ الكبير.. نادي الزمالك. أصبحنا على