هاشتاج «إفريقيا يا زمالك» يشعل مواقع التواصل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية من أجل فرحة الجماهير التي تنتظر التتويج بالبطولة وحصد المزيد من الألقاب
تحرير:أحمد ثروت ١٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م
جماهير الزمالك
انتشر هاشتاج #إفريقيا_يا_زمالك، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر)، وذلك من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، أمام فريق نهضة بركان المغربي، في اللقاء المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب البلدي بالمغرب، وذلك في إطار ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وحث اللاعبين بأهمية البطولة بالنسبة للجماهير البيضاء التي تعيش على أمل التتويج بالبطولة، ثم التتويج ببطولة الدوري العام.
يذكر أن الزمالك تأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق النجم الساحلي، بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا. دائماً عهدتمونا مناصرين، داعمين في الصعب قبل السهل وفي العسر قبل اليسر وليس لنا إلا هدف هو رفعة النادي العتيق صاحب التاريخ الكبير.. نادي الزمالك. أصبحنا على
يذكر أن الزمالك تأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق النجم الساحلي، بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.— mohamed (@mohamed15917664)
— Ahmed Sami (@AdamSemsem95)
دائماً عهدتمونا مناصرين، داعمين في الصعب قبل السهل و في العسر قبل اليسر و ليس لنا إلا هدف هو رفعة النادي العتيق صاحب التاريخ الكبير.. نادي الزمالك— Mõhämêd ÄBõ Mälêk (@mohamed15917664) May 15, 2019
أصبحنا على مسافة قريبة من بطولة قارية و نكاد نراها نصب اعيننا تقترب من أسوار قلعة المجد و الرفعة.نادي الزمالك#الكونفدرالية_يازمالك pic.twitter.com/VHofYWrOFY
— ?mr ????? (@omreladl764)
#الكونفدرالية_يازمالك— Ahmed Sami (@AdamSemsem95) May 15, 2019
كونوا في الموعد ولا تضيعوا مجهود عام بأكمله
قادرون علي حصد جميع البطولات التي تنافسون فيها
كل الحدوته شوية مجهود ❤ pic.twitter.com/L0aGm5DY97
— osama (@osama54869268)
الأميره الافريقيه لازم ترجع ميت عقبه بيتهاا الاصلي 💪💪🇦🇹#الكونفدرالية_يازمالك
Advertisements— őmr ❤🇦🇹 (@omreladl764) May 15, 2019
— الفارس الأبيض (2) (@yYyOKgyit8krdcd)
ان شاء الله البطولة في ميت عقبه 🏹🏹❤️ #الكونفدرالية_يازمالك— osama (@osama54869268) May 15, 2019
— ?mr ????? (@omreladl764)
لقد عاد الملك للتربع من جديد وغزو افريقيااا ان شاء الله ...— الفارس الأبيض (2) (@yYyOKgyit8krdcd) May 15, 2019
لقد عاد الفارس الابيض سيد اسياد افريقياااا بعد غياب.#الكونفدرالية_يازمالك
— Mr / Ahmed Hussein ???? (@MrAhmed41055145)
#الكونفدرالية_يازمالك— őmr ❤🇦🇹 (@omreladl764) May 15, 2019
زي العاده زي العاده جيناا وشجعناكوا يلاا اكسبوها وفرحونا يا ولاد الليله .. زمالك يلعب يكسب والله الكورڤه جامده مين في البلد دي يقدر عليناا 💃🇦🇹
— SaMah Khaled (@SaMa7khaled)
إن شاء الله #الكونفدراليه_يازمالك— Mr / Ahmed Hussein 🇦🇹 (@MrAhmed41055145) May 6, 2019
الزمالك هو الحياه والروح
الزمالك هو العشق
زملكاوى أنا والفخر ليا pic.twitter.com/wXb3Cjn2ya
— A7med Rayyan (@A7medRayan11)
إذهبوا وعودوا بالكأس، لا تتركوا شيئاً من حقكم، انتم تستحقونه، لا أحد غيركم يستحقه❤🇦🇹 #الكونفدراليه_يازمالك— SaMah Khaled (@SaMa7khaled) May 16, 2019
— Tarek Ahmed??? (@TarekAhmad_98)
كل الدعم لنادي الزمالك وبالتوفيق ان شاء الله والبطولة في ميت عقبة باذن الله🇦🇹🏹❤#الكونفدرالية_يازمالك pic.twitter.com/hrDAW1ntmM— A7med Rayyan (@A7medRayan11) May 15, 2019
شايفين الجمهور ده،عارفين انكوا انتوا بس مصدر الفرحه بتاعتو،عارفين الجمهور ده بيدعمكم و بيحارب الدنيا كلها عشان انتوا بتخدموا الكيان ده،عهدناكم رجالا وعهدتمونا اوفياء فكونوا علي الموعد💪فرحونا و ابذلوا كل جهد لديكم ف قميص الزمالك يلطخ بالدم ولا يلطخ بالعار✋#الكونفدرالية_يازمالك pic.twitter.com/WfmxMzn3ZZ— Tarek Ahmed⚽💨 (@TarekAhmad_98) May 15, 2019
ويعاني الزمالك من نقص في مركز حراسة المرمى بعد استبعاد محمود جنش من اللقاء بسبب الإيقاف، بالإضافة لإصابة الحارس الثاني عماد السيد خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالدوري بكسر في إصبع القدم، وهو ما جعل الجهاز الفني للفريق يعتمد على الحارس الشاب عمر صلاح.
وسبق أن فاز الزمالك ببطولة الأندية أبطال الكؤوس عام 2000 بعد تغلبه على كانون ياوندي، تلك البطولة التي اندمجت مع بطولة كأس الاتحاد الإفريقي عام 2004 لتشكل بطولة كأس الكونفدرالية.
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