انت الان تتابع النجمة السادسة تداعب أحلام مدافع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

ليفربول

يرى جو جوميز مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أن التطور الذي حدث للفريق بالوصول لنهائي دوري الأبطال مجدداً عقب 12 شهرا، يثبت أن الفريق بات في "مكان مختلف" على الصعيد الذهني، وقال المدافع الإنجليزي صاحب الـ21 عامًا، لموقع ليفربول الرسمي: "أعتقد أن هذا العام يتحدث عن نفسه وعن النمو الهائل للفريق. المدرب يؤكد دائماً حقيقة أننا فريق مختلف. يمكننا الحصول على الثقة من هذا الأمر، لا تزال لدينا الرغبة للفوز، لأننا نعلم ما يعنيه هذا للنادي. نريد الحصول على النجمة السادسة".

الموسم الحالي كان مختلطاً بالنسبة لجوميز عقب بداية غير مشجعة بالتعرض لكسر في الساق، قبل العودة للفريق أمام برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال. وعن ذلك قال جوميز: "كان الأمر مؤلماً إلى حد ما، أن تكون مصاباً وتكتفي فقط بمشاهدة الفريق في موسم تاريخي مثل هذا. يمكن لهذا أن يؤثر علينا كلاعبي كرة قدم". وواصل

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