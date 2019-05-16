انت الان تتابع علي ماهر لا يعرف طعم الفوز على الأهلي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

على ماهر

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي أمام نظيره إنبي بقيادة علي ماهر، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، والتي سيقودها تحكيميا وفقا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم محمد عادل، وسيعاونه الثنائي تحسين أبو السادات وعمر فتحي، بينما سيكون مصطفى عثمان حكمًا رابعًا، وسيكون كل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.

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علي ماهر يبحث عن استمرار نتائجه المميزة مع الفريق البترولي في الفترة الأخيرة، حيث إن إنبي لم يتذوق طعم الهزيمة في الدوري في آخر 7 مواجهات (فاز في 4- تعادل في 3)، وكانت آخر هزيمة له أمام وادي دجلة (1-2) في مارس الماضي. وتشير الأرقام إلى أن علي ماهر واجه النادي الأهلي، في 4 مواجهات، الأولى كانت في 6