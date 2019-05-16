الامارات | ريال مدريد يتصل بمحمد صلاح للتعاقد معه بعد هازارد

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتصل بمحمد صلاح للتعاقد معه بعد هازارد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن قصة تعاقد ريال مدريد مع محمد صلاح، لم تنتهي وأن الشكوك لازالت تحوم حول إمكانية تعاقد النادي مع النجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي أخر موسمين، إذ كشف صحافي محطة "كانال بلوس"، الفرنسي فيليب كارايون، أن ريال مدريد قام بتواصل "أولي" مع محمد صلاح، بهدف التعاقد معه الصيف المقبل.



وطبقاً لما جاء في موقع سكاي نيوز، فإن ريال مدريد الإسباني، قد وضع النجم المصري محمد صلاح، على رأس قائمة "المطلوبين" في سوق الانتقالات المقبل، لتعزيز الفريق.

وقال كارايون خلال مقابلة تلفزيونية إن ريال مدريد بدأ بالتواصل مع "مو"، وأنه يريد إتمام التعاقد معه بعد "حسم" صفقة البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشلسي.

وأشار كارايون أن اقتراب "المرينغي" من إعلان صفقة هازارد، لاعب تشلسي يجعل الإدارة تواصل البحث عن صفقة أخرى لتدعيم الخط الهجومي لفريق "لوس بلانكوس"

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وأكد كارايون هذا الأمر خلال وجوده على القناة الفرنسية، قائلاً: "بناء صفوف ريال مدريد مازال مستمرًا، وزيدان وإدارة الفريق ستذهب للتعاقد مع مهاجم كبير وهو محمد صلاح، وذلك بعد صفقة هازارد، على الرغم من عدم إعلانها بشكل رسمي حتى الآن، ولكن نعلم أنها ستعلن بعد نهاية الدوري الأوروبي (التي تأهل تشلسي لمباراته النهائية".



واستكمل الصحافي الفرنسي حديثه، قائلاً: "نعلم أنه بعد هازارد، صلاح سيكون أولوية مدريد لتدعيم مثلث هجومي قوي". وكان صلاح قد أعلن عن إعجابه بالمدرب الفرنسي للنادي الملكي، زيدان، قائلاً: "شاهدته كثيرًا أثناء فترة لعبه في ريال مدريد، وشاهدت العديد من المباريات التي كان رائعًا بها، وطريقة لعبة ساحرة، وعندما نشاهد زيدان نعلم جيدًا أنه كان يلعب كرة القدم لأنه يحبها".