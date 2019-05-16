شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة في أزمة بث مباراة الأهلي و إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهدت أزمة عدم إذاعة مباراة الأهلي وإنبي، ضمن مباريات الدوري الممتاز، والمقررة عند العاشرة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت بالقطامية انفراجة كبيرة.

وأجري مسؤولو الشركة الراعية للنادي الأهلي اتصالات مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من أجل التوصل لاتفاق بجدولة مستحقات الأهلي المتبقي لدي الشركة بالبث الفضائي، وإنهاء تلك الإشكالية نهائياً.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي الفريق اتخذت قرارًا بعد إذاعة مباراة إنبي، لعدم التزام الشركة الراعية «بريزنتيشن» بسداد المستحقات.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر، في وقت سابق، منع شركة «بريزنتيشن» من دخول المباريات في الدوري المصري، بدءًا من لقاء سموحة الماضي، قبل أن تنتهي الأزمة مؤقتًا.