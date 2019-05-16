شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء الليلة.. الأهلي يتفوق على إنبي في تاريخ مواجهات الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحمل مواجهات الأهلي مع إنبي تاريخا حافلا من الإثارة والندية قبل المواجهة القوية التي ستجمع الفريقين على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع 30 لبطولة الدوري الممتاز .

وتتسم مواجهات الأهلي وإنبي دائما بالإثارة منذ صعود الفريق البترولي للدوري الممتاز في موسم 2002-2003، ورصد في الموقع الرسمي للنادي الأهلي أبرز الأرقام في تاريخ مواجهات الفريقين، والتي كانت على النحو التالي:

تقابل الأهلي مع إنبي في 32 مباراة بمسابقة الدوري العام.. تمكن الأهلي من الفوز في 21 مباراة، وكان التعادل حاضرا في 7 مباريات بواقع 6 تعادلات إيجابية وتعادل سلبي وحيد، بينما حقق إنبي الفوز في 4 مباريات.

أول مباراة جمعت الفريقين أقيمت مساء الجمعة 10 يناير عام 2003، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، بينما كانت آخر مباراة بين الفريقين في الموسم الحالي بتاريخ يوم 5 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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تعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري إلى الدور الثاني من موسم 2012-2013، بعدما انتهت المباراة بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو الموسم الذي لم يكتمل.

نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك الفريق البترولي في 58 مناسبة.. وكان محمد جودة، لاعب وسط الأهلي الأسبق، صاحب أول هدف للأهلي في شباك إنبي.. فيما كان جونيور أجايي، جناح الفريق، صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى الفريق البترولي في آخر مواجهة جمعت الفريقين الموسم الحالي، فيما استقبلت شباك الأهلي 33 هدفا.

محمد بركات ومحمد أبوتريكة، ثنائي الأهلي المعتزل، الأكثر تسجيلا في لقاءات الفريقين ولكل منهما 7 أهداف.

يعد حسام عاشور، قائد الأهلي الحالي، أكثر اللاعبين مشاركة في مواجهات الأهلي وإنبي.

يذكر أن الأهلي التقى مع إنبي بعيدا عن بطولة الدوري الممتاز في 6 مباريات، بواقع 3 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.