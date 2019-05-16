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الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الخميس، في الخامسة مساءً، على ملعب النادي، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن تغادر بعثة الزمالك مطار القاهرة اليوم، متجهة إلى المغرب لخوض مباراة ذهاب نهائي الكونفيدرالية.

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