شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يكشف سبب استبعاد «أجايي» من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب استبعاد اللاعب النيجيري جونيور أجايي من قائمة الفريق لمواجهة إنبي، المقرر لها العاشرة مساء اليوم، موضحًا أن اللاعب شعر بإجهاد خفيف في العضلة الضامة خلال مران الفريق مساء أمس الأربعاء.

وأضاف أن حالة اللاعب مطمئنة، وأن الجهاز الفني فضل إراحته من مباراة إنبي المرتقبة مساء اليوم الخميس.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الختامي استعدادًا لمواجهة إنبي بسبب آلام العضلة الضامة.

يذكر أن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة إنبي، المقرر لها العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد طارق.

الدفاع: محمد هاني، وعلي معلول، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم.

الوسط: حمدي فتحي، وعمرو السولية، وحسام عاشور، وصالح جمعة، ووليد سليمان، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وجيرالدو، وهشام محمد.

الهجوم: وليد أزارو، ومروان محسن.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 70 نقطة بعد فوزه الأخير على سموحة بهدف نظيف في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز بهدف الأنجولي جيرالدو، بينما يحتل إنبي المركز العاشر برصيد 36 نقطة.