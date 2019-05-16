شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن غياب «المحمدي» عن مواجهة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، غياب مدافع الفريق الدولي باهر المحمدي عن مواجهة الداخلية، المقرر إقامتها في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يأتى ذلك لعدم تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة ليستمر في برنامجه التأهيلى، على أن يكون جاهزا في المواجهات المقبلة.
ويعاني دفاع الفريق من غياب المحمدي في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في عضلات البطن.
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