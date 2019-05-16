شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في «رالي دكار السعودية 2020» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن فتح باب التسجيل للمتسابقين والفرق المشاركة في «رالي دكار السعودية 2020» عن طريق الموقع الالكتروني bit.ly/2Q6ngfe

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن فتح باب التسجيل للمتسابقين والفرق المشاركة في «رالي دكار السعودية 2020» عن طريق الموقع الالكتروني bit.ly/2Q6ngfe

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