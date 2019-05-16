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أياكس يفوز بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ 34

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محمد عثمان - الرياض - أمستردام - رويترز - | منذ ساعة في 16 مايو 2019 - اخر تحديث في 16 مايو 2019 / 14:07

أحرز أياكس أمستردام لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم بعد أن أنهى الموسم بالفوز 4-1 على مستضيفه دي جرافشاب.


وأنهى أياكس المسابقة متقدما بثلاث نقاط على ايندهوفن الذي فاز 3-1 على ضيفه هيراكليس الميلو في اليوم الأخير من الموسم. وحقق أياكس اللقب للمرة الأولى منذ 2014 ليمدد رقمه القياسي الاجمالي إلى 34 لقبا للدوري ويكمل الثنائية المحلية بعدما فاز بكأس هولندا في وقت سابق هذا الشهر.

وسار أياكس كتفا بكتف مع ايندهوفن في الأسابيع الأخيرة لكنه وضع يده نظريا على اللقب يوم الأحد الماضي عندما فاز على أوتريخت بينما خسر ايندهوفن حامل اللقب.

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وسمح هذا لأياكس بالتقدم بثلاث نقاط على غريمه إضافة إلى فارق أهداف كبير بلغ 14 هدفا قبل مباريات الأربعاء.

وسجل دوسان تاديتش هدفين في مرمى دي جرافشاب في مباراة وداع لاعب الوسط فرينكي دي يونج الذي سينضم إلى .

ومن المحتمل أيضا مغادرة العديد من اللاعبين الاخرين لنادي أياكس بعد تألق الفريق الهولندي في وبلوغه الدور قبل النهائي، وأنهى أياكس الموسم برصيد 86 نقطة مسجلا 119 هدفا في 34 مباراة. وحصد ايندهوفن 83 نقطة ليتأهل معه لدوري الأبطال الموسم المقبل.


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