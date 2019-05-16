شكرا لقرائتكم شارابوفا تنسحب من فرنسا المفتوحة للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس -رويترز- | منذ ساعتين في 16 مايو 2019 - اخر تحديث في 16 مايو 2019 / 14:06

أعلنت ماريا شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا انسحابها من المشاركة في فرنسا المفتوحة للتنس بعدما أخفقت في التعافي بشكل كامل من جراحة في الكتف.



وكتبت اللاعبة الروسية، التي سبق لها الفوز بالبطولة مرتين، على انستجرام "انسحبت من فرنسا المفتوحة . في بعض الأحيان لا تكون القرارات الصحيحة سهلة".

ولم تلعب شارابوفا، التي حققت خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، منذ نهاية يناير كانون الثاني وخضعت لجراحة في الكتف في نهاية فبراير شباط، وتنطلق فرنسا المفتوحة في باريس في 26 مايو ايار.

وأضافت اللاعبة الروسية (32 عاما) "هناك بعض الأخبار الطيبة ومنها عودتي للتدريب في الملعب. أسعى إلى استعادة القوة في كتفي تدريجيا".