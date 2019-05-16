شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لا نية لإلغاء الهبوط.. ومذكرة الأندية "مالهاش لزمة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض اتحاد الكرة فكرة إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز، هذا الموسم بعد الأنباء التى ترددت حول اعتزام بعض الأندية تقديم مذكرة للجبلاية لإلغاء الهبوط هذا الموسم.

قال مصدر مسئول بمجلس الجبلاية لـ"الخليج 365"، إنه لا نية لمناقشة هذا الأمر ولن يتم إلغاء الهبوط لأنه لا يوجد أى مبرر لذلك، مضيفا: "مذكرة الأندية ليس لها أى اعتبار.. ولن يتم النظر إليها من الأساس لو وصلت لأنه مالهاش لزمة".

يذكر أن أندية سموحة وإنبى وبتروجت والإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى والنجوم يجهزون مذكرة لتقديمها للجبلاية من أجل إلغاء الهبوط.