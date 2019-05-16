شكرا لقرائتكم أجيرى يعلن قائمة مصر فى أمم إفريقيا الأسبوع المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافير أجيرى، على إعلان أسماء قائمة المنتخب للمعسكر الأخير قبل أمم أفريقيا الأسبوع المقبل. ومن المقرر ينطلق المعسكر يوم 6 يونيو المقبل ببرج العرب، ويتخلله مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 من نفس الشهر. واستقر أجيرى على 20 لاعبا بشكل نهائى وهم، حراسة المرمى: أحمد الشناوى "بيراميدز" وعلى أن يكون الحارس الأساسى فى أمم أفريقيا – محمد الشناوى " الأهلى " – محمود جنش " الزمالك". Advertisements الدفاع:أحمد حجازى – باهر المحمدى – محمود علاء – أيمن أشرف – عمر جابر – أحمد المحمدى – محمد هانى. خط الوسط: محمد الننى – طارق حامد – نبيل عماد دونجا – عمرو وردة – تريزيجيه – محمد صلاح – عبد الله السعيد – وليد سليمان. الهجوم: أحمد حسن كوكا – مروان محسن.

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